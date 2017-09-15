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Spor

Bodrumspor telafi peşinde

BODRUM, (DHA) TFF 2

15 Eylül 2017 15:25

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın sahasında Sancaktepe Belediyespor karşısına çıkacak.
İlçe Stadı\'nda Mustafa Murat Oğuz\'un düdük çalacağı müsabaka saat 16.30\'da başlayacak. Teknik direktör Ali Merdin, Sancaktepe\'yi yenerek İnegölspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Taraftardan destek isteyen Merdin, \"Evimizde rakiplerimize kolay kolay geçit vermeyeceğiz. Seyircimiz önünde 3 puanı alacağız\" diye konuştu.  

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