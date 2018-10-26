Bodrumspor çıkış arıyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Samsunspor ve Keçiörengücü\'ne kaybederek düşüşe geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında liderlik koltuğunda oturan Sarıyer\'le kozlarını paylaşacak.

İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Hüseyin Kala ile Mustafa Sevgi\'nin yanı sıra sakatlığı süren Gökhan Yılmaz, Sarıyer\'e karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Engin İpekoğlu, çıkışa geçmek istediklerini ifade ederek, \"Sarıyer maçı zorlu geçecek. Ancak biz de en iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızın desteği ile galip geleceğimize inanıyorum\" yorumunu yaptı.