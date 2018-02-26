T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrumlu süper babaanne

Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA) -  İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda çıktığı 4 yarışmada 4 a

26 Şubat 2018 17:22

Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA) - 

İstanbul\'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası\'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda çıktığı 4 yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı.
Fehime nine, özellikle uzun atlama ve 400 metredeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. İki çocuk, beş torun sahibi Bodrumlu veteran atlet, Sinan Erdem Spor Kompleksi\'nde 45 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada İzmir Atletizm Spor Kulübü (İZAK) adına yarıştı. 75-79 yaş kategorisinde kadınlarda tek katılımcı olarak 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu. 
Fehime Özkan\'ın elini öperek kendisine kırdığı iki rekorun berat belgesini ve madalyalarını veren Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, \"79 yaşındaki Fehime teyzemiz hem gençlere hem de profesyonel sporcularımıza örnek oluyor. Pistlerimizde bu yaşlarda çok daha fazla insanımızı görmek isteriz\" dedi. 
Haftanın 5 günü antrenman yaptığını, günde ortalama 6-8 kilometre koştuğunu belirten Özkan, \"Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması. Kimse korkmasın, koşsun, atlasın. Koştukça sağlığımın daha iyi olduğunu hissediyorum. Hedefim Mart ayında yapılacak Balkan ve Avrupa Masterler şampiyonalarında altın madalya kazanmak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fehime Özkan, 60 ve 400 metre yarışmalarında
- Fehime Özkan, uzun atlama rekor kırarken
- Özkan ile röportaj
- Özkan\'ın kazandığı belgeler ve madalyaları ile birlikte
- Isınma hareketleri yaparken

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUMDHATürkiye Masterlar Salon AtletizmFehimeTürkiyeBodrumluSinan Erdem Spor KompleksiAtletizm Spor KulübüAtletizm Federasyonu Yönetim KuruluAli AksuPistlerimizdeEnKimseKoştukçaHedefim MartBalkanAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24