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Yaşam

Bob Marley esrar markası oluyor

Bob Marley esrarı Rastaferyan inancının önemli bir parçası olarak görüyor ve yasallaşmasını destekliyordu

19 Kasım 2014 12:11

Reggae müzik efsanesi Bob Marley'in ailesi, sanatçının adının dünyanın ilk küresel esrar ve esrar ürünleri markası olacağını açıkladı. "Marley Natural" markası çeşitli esrar türleriyle, esrarın hammaddesi olan dişi hint keneviri katkılı losyonlar, kremler ve çeşitli akseuarlarda kullanılacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni marka merkezi ABD'nin Seattle kentinde bulunan Privateer Holding tarafından geliştirilecek. Bob Marley'in kızı Cedella Marley, yaşasaydı babasının bu durumu memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Marley, "Babam insanların bu bitkinin iyileştirici gücünü anladığını görmekten çok mutlu olurdu" dedi.

Bob Marley 1981'de kanserden öldü. Marley esrarı Rastaferyan inancının önemli bir parçası olarak görüyor ve yasallaşmasını destekliyordu. ABD'nin Colorado ve Washington eyaletlerinde esrar kullanımı yasal hale getirilmişti. Diğer bazı eyaletlerin de esrarı yasallaştırabileceği belirtilirken, bazı eyaletlerde tıbbi amaçlarla kullanımı bir süredir yasal.

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