BM'den Mescid-i Aksa krizi için ültimatom

Birleşmiş Milletler, İsrail yönetimi ve Filistinliler arasında devam eden Mescid-i Aksa gerginliğinde her iki tarafa itidal çağrısında bulundu. BM Ortadoğu Temsilcisi Kudüs'te son iki haftadır devam eden ve geçtiğimiz Cuma günü zirveye ulaşan şiddet olaylarıyla ilgili olarak ölçülü davranılmasını istedi.

Temsilci Nicolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi özel oturumunda verdiği brifingin ardından yaptığı açıklamada, şiddetin tırmanmasının önüne geçilebilmesi için İsrail'in güvenlik önlemleriyle ilgili krizin Cuma gününe kadar çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut krize çözümün bu hafta Cuma gününe kadar çözülmesi hayati önem taşımaktadır. Çözümsüz geçecek bir haftanın ardından bir Cuma namazına daha girilmesi tehlikeyi artıracaktır" dedi.

Mladenov, Kudüs'teki kutsal mabetlere giriş konusunda yaşanan krizin dünya çapında milyonlarca insanı ilgilendirdiğine dikkat çekerek, Ortadoğu ötesinde de "felakete yol açacak bir bedeli olabileceği ihtimaline" işaret etti.

Konuyla ilgili olarak uluslararası topluma da bir çağrıda bulunan temsilci, İsrail ve Filistin tarafını iki devletli çözüm rotasına sokacak "iletken bir ortama" dönülmesi gerektiğini kaydetti. Mladenov ayrıca "Ulusal nitelikli bir sorun olan İsrail-Filistin meselesinin dini bir çatışmaya dönüşmesi bölge ve ötesi için çok tehlikeli olur" ifadesini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

Diğer yandan Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen metal detektörlerle ilgili Pazartesi günü toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, krize neden olan yönteme alternatif çözüm önerilerini görüştü.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre bakanlara, metal detektörler yerine alana daha fazla polis konuşlandırılması ve yüksek çözünürlüklü kameralar yerleştirilmesi hakkında ne düşündükleri soruldu.

Bu doğrultuda kameralar Kudüs'ün Eski Şehir olarak bilinen ve İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal sayılan bölgesinde belirli yerlere yerleştirilecek.

Erdoğan eleştirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detektör uygulamasıyla İsrail'in sadece kendine değil, bölgeye de zarar verdiğini söyledi.

Körfez ülkelerindeki temasları sonrası Türkiye'ye dönüşte Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.

Takip eden Pazar günü yasak kaldırılmış ve girişe güvenlik kameralarıyla metal detektörler yerleştirilmişti.

Geçen Cuma namazı çıkan olaylarda beş Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da üç İsrailli'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

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AP/AFP/DHA,ÇÖ/BK