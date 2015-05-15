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Dünya
Deutsche Welle

BM’den Almanya’ya ırkçılık uyarısı

Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Komisyonu (CERD), Alman hükümetini ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı ve nefret söylemlerine karşı mücadelede daha ‘enerjik’ olmaya çağırdı.

15 Mayıs 2015 19:54


Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele Komisyonu (CERD) Almanya'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda bir kez daha uyardı. Komisyon üyesi 18 bağımsız uzmanın hazırladığı Cenevre'de açıklanan raporda, “Komisyon belirli bazı siyasi partiler ve hareketler yoluyla ırkçı düşüncenin artması ve yayılmasından dolayı büyük endişe duymaktadır” ifadesi yer aldı.

CERD raporunda Almanya'da bu tür konuşmalar ve davranış biçimlerinin engellenmesi ve cezalandırılması için etkili önlemlerin eksikliğinin hissedildiği belirtildi. Ayrıca hükümet ve resmi makamlardan iltica başvurusunda bulunanların güvenliği konusunda daha somut önlemler alması talep edildi.

Almanya'nın 1969 yılında uyürürlüğe giren BM Irkçılıkla Mücadele Konvansiyonu'nun uygulanmasında önemli adımlar attığı, ancak siyasi ve hukuki başka adımların da atılması gerektiği belirtildi. Komisyon'un önerileri arasında ‘ırkçı ayrımcılığın' hukuki tanımının daha açık bir şekilde yapılması ve böylece ırkçılıkla mücadelede mahkemelerin elindeki imkanların artırılması da bulunuyor.

BM uzmanları Almanya'nın sığınmacılar ve göçmenlerin genel haklarına saygı konusunda da iyileştirmelere gitmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu kişilerin tıbbi hizmetler ve eğitime engelsiz erişiminin sağlanmak zorunda olduğunu vurguladı.

NSU tartışmaları da yer aldı

Sekizi Türk on kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ırkçı NSU terör örgütü konusundaki tartışmalar da raporda yer aldı. NSU cinayetlerinin soruşturulması sürecinde yapılan hatalara atıfla polis memurları ve soruşturma makamlarının cezai eylemlerde ırkçı niyetleri daha iyi ayırt edip üzerine gidebilecek duruma getirilmeleri isteniyor. Polis memurları ve diğer güvenlik görevlileri tarafından uygulanan ırkçı ayrımcılığa yönelik şikayetlerin iletilebileceği, gerek federal gerekse eyalet düzleminde bağımsız birimler oluşturulması da talepler arasında.

Irkçılıkla Mücadele Konvansiyonu'nda imzası bulunan 177 ülke Konvansiyon'un uygulanması konusunda düzenli aralıklarla Komisyon'un denetimine tabi tutuluyor, ülkeler uygulamayla ilgili raporlar sunuyor. Komisyonun uyarılarının hukuki yaptırımı bulunmuyor.

Almanya'da 1969 yılında yürürlüğe giren konvansiyonun uygulamasıyla ilgili hükümet ve insan hakları örgütleri son raporlarını geçen hafta CERD üyelerine sunmuş, hükümet eleştiri ve uyarılara karşı savunmasını yaparak, eleştirilen noktalarda adımlar atıldığını vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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