BM, 'yaşadığına dair kanıt' istemişti: Dubai Kraliyet Ailesi’nden Prenses Latife açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Kraliyet Ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu'nun Prenses Latife El Maktum'un hayatta olduğuna ilişkin kanıt talep etmesi üzerine yaptığı açıklamada; “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” denildi.



Birleşmiş Milletler Komisyonu, geçtiğimiz günlerde rehin alındığı ve hayatı konusunda endişe duyduğunu görüntülü mesajla duyuran BAE ) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin hayatta olduğuna ilişkin kanıt talep etti. Dubai Kraliyet Ailesi, BM’nin talebi üzerine, “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” açıklamasını yaptı. Kraliyet Ailesi, ayrıca Prenses Latifa’nın yayınladığı görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.