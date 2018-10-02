BM personeli Gazze'den çekiliyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olarak faaliyet gösteren BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'nde çalışan yabancı uyruklu personelinin bir kısmını geçici olarak çektiğini duyurdu.

Kuruluş yazılı bir açıklama yaparak, "Şerit'te yaşanan ve çalışanlarını etkileyen bir dizi güvenlik hadisesinden dolayı UNRWA bugün uluslararası personelinin bir kısmını geçici süreliğine Gazze'den çekme kararı almıştır" ifadesini kullandı.

Kuruluşun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin ve operasyon direktörünün bölgede kalmaya devam edeceği kaydedilirken, bölgedeki kaynaklar yabancı uyruklu 19 personelden 13'ünün bölgeden ayrıldığını belirtti.

BM bünyesindeki kuruluşun söz konusu kararının, yaşanan mali sıkıntılardan ve bunun yarattığı güvenlik sorunundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde UNRWA'nin zordaki finansal durumundan dolayı protesto gösterisinde bulunan birtakım kişiler personelimize rahatsızlık vermiş ve görevlerini yerine getirmeye engel olmuştur" sözleri yer aldı.

250'den fazla kişinin işine son verildi

Bütçe kesintileri nedeniyle UNRWA bünyesinde çalışan birçok Filistinlinin işine ya son verilmiş ya da tam zamanlıdan yarı zamanlıya dönüştürülmüştü.

Temmuz ayında UNRWA bünyesinde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çalışan en az 250 Filistinlinin işlerine son verilmesinden dolayı o günden beri çeşitli aralıklarla oturma eylemleri ve protesto gösterileri düzenleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve UNRWA için Gazze Şeridi'nde çalışan Hani el Omari, işlerinden olan ya da gelirleri azalan onlarca kişinin UNRWA'nin uluslararası personelinin toplandığı otelin önünde eylem yaptıklarını belirtti.

El Omari, "Bizi işlerimizden çıkararak infaz etmeye hazırlananların rahat edemeyeceğini göstermek için bir mesaj göndermek istedik" ifadesini kullandı. UNRWA ise Gazze Şeridi'ndeki yetkililere seslenerek kuruluşun personel ve tesislerinin "etkin bir biçimde korunması" için çağrıda bulundu.

Bölgede yaklaşık 13 bin Filistinli UNRWA için çalışırken, yaklaşık iki milyonluk nüfusun üçte ikisi kuruluştan yardım görüyor. Ayrıca 200 binden fazla çocuk UNRWA tarafından işletilen okullara gidiyor.

Hamas'tan açıklama

Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ise bu çağrıya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eyad el Bozom aracılığıyla bir yanıt verdi. Sözcü, UNRWA personeli ve tesislerinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

El Bozom, "Koruma için alınan önlemler değişmemiştir, ancak Gazze Şeridi'nde yaşanan işten çıkarmalar nedeniyle çalışanlar arasında öfke ortaya çıkmıştır. Bu tip protestoların oluşmasına ve çalışanların ya da tesislerin saldırıya uğramasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

ABD yardımı kesmişti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ağustos ayında UNRWA bütçesine katkıda bulunmayı keseceğini açıklamıştı. Tarihsel olarak kuruluşun en büyük finansörü olan ABD, yılda 350 milyon dolar civarında bir ödenek sağlıyordu.

Geçtiğimiz Perşembe günü bir açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, Gazze'deki acil yardımların devam edebilmesi için yıl sonuna kadar gerekli olan 185 milyon dolarlık ödeneğin sadece 118 milyon dolarının yapıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayındaki talimatı uyarınca, Gazze Şeridi için ayrılan 200 milyon dolarlık bütçe " ABD'nin ulusal çıkarları ve ABD'li vergi mükellefleri için değer yaratacak doğrultuda harcanması" gerekçesiyle başka alanlara yönlendirilmişti.

Washington yönetiminin kararı sonrası bir açıklama yapan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hahan Aşravi, fonun kesilmesini "siyasi bir araç olarak ucuz şantaj" sözleriyle değerlendirmişti.

UNRWA Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan ve İsrail'in kurulması sonrası yaşanan 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda yerlerinden edilen yaklaşık 700 bin Filistinlinin soyundan gelen 5 milyon civarı mülteciye yardım için faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık iki milyon nüfusun UNRWA yardımına muhtaç olduğu Gazze Şeridi'nde yüksek orandaki yoksulluk ve işsizlik dolayısıyla halk büyük bir sıkıntı çekiyor.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,CÖ

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