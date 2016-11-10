BM: Halep'teki son gıda stoğumuzu dağıttık

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, yardım kuruluşu çalışanlarının, bugün Suriye'nin kuşatma altındaki Halep şehrinde son yardım paketlerini dağıttıklarını açıkladı.

Jan Egeland takviye yapılmazsa önümüzdeki hafta 275 bin kişiye gıda yardımının yapılamayacağını duyurdu ve bu insanların sert geçmesi beklenen kışa gıdasız girme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan Egeland, Suriye'ye yeni bir gıda ve ilaç yardımı için üzerinde çalışılan dört maddeli yeni bir plan olduğunu ve bu planın gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Yardım planı aynı zamanda sağlık çalışanlarının yaralılara ulaşımının sağlanmasını ve yaralıların tahliye edilebilmesini de içeriyor.

Egeland "İnanıyorum ki bu kış kitlesel bir açlık yaşanmasını engelleyebiliriz" diye konuştu.

İsyancıların elindeki Halep'in doğusuna en son yardımın Temmuz ayında yapıldığına dikkat çeken Egeland, "Hiç kimsenin Halep'in doğusunda çeyrek milyon insanın açlıktan kıvranmasını istemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Hükümet güçleri Eylül ayında Halep'in doğusuna bir saldırı başlatmıştı. Rejime bağlı askerler, İran destekli milislerin ve Rus hava saldırılarının yardımıyla kentin çevresine kadar ilerlemişti.

Bunun üzerine muhalifler kuşatmayı kırmak için Ekim ayında karşı saldırıya geçmişlerdi.

Halep şu an rejim ve muhaliflerin denetimi altında bölgelere ayrılmış durumda.

Jan Egeland, muhaliflerin elindeki bölgelerde yaşayan bazı ailelere haftalardır gıda yardımı yapılmadığını ve 300 hasta ve yaralının tahliye edilmesi gerektiğini de söyledi.

Suriye hükümeti BM'nin Halep'in doğusuna bu ay içinde yardım göndermesi talebini reddetmişti. Egeland, BM'nin yeni insani yardım planı tüm taraflarca kabul edilirse Şam yönetiminin de izin vereceğine inandığını söyledi. Egeland Rusya'nın hava saldırılarına verdiği aranın devam edeceğine de inandığını belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 24-26 Kasım arasında Halep'in doğusunda 400 kişi ile yapılan anketten, güvenli bir koridor açılması durumunda katılımcıların yüzde 44'ünün kenti terk etmek istedikleri sonucunun çıktığını açıkladı. Ankete göre, katılımcıların yüzde 40'ı ise kentte kalmak istiyor.

Yüksek Komiserlik'in raporuna göre "Kalmak isteyenler ya gidecek güvenli bir yer bilmiyorlar ya da yolculuk yapmanın masrafını karşılayamayan veya evlerine dönememekten korkan aile bireylerini bırakmak istemiyorlar."

Egeland ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetiminden beklentilerinin ne olduğu sorulduğunda "Suriye en korkunç savaş, en korkunç insani kriz, en korkunç zorunlu göç krizi, bir kuşak göz önüne alındığında en korkunç mülteci krizi. Bu yüzden ABD'nin yardımlarının ve katkısının önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz" dedi.