BM, daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt istiyor

Birleşmiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum'un yaşadığını henüz kanıtlamadığını söyledi.
CNN'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada, Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden kanıt talep edildiği ancak alınmadığı belirtildi.
OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'deki toplantıda "Yaşadığına dair bir kanıt istiyoruz ancak alamadık. Üst düzey yetkililerle, BM BAE Temsilcisiyle toplantı planlamaya çalıştık. Misyon, prensipte bu talepleri kabul etti ancak bir tarih belirtilmedi" dedi.
BBC'nin Panorama programı, Prenses Latife'nin kendisine ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydettiği videoları yayımlamıştı. Prenses Latife bu videolarda, 2018'de Dubai'den kaçma girişiminden sonra kaçırıldığını ve babası tarafından "rehin" tutulduğunu söylemişti.
Hurtado, BM'nin Prenses Latife'yle yalnız görüşerek durumu ondan dinlemeyi talep ettiğini söyledi.
Prenses Latife, şubat ayında BBC'ye bir mektup göndererek İngiltere polisine, ablası Prenses Şamsa'nın 20 yıldan uzun bir süre önce Cambridge'te kaçırılması davasını yeniden incelemesi çağrısında bulunmuştu. Hurtado, iki durumun da endişe verici olduğunu söyledi.