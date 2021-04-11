BM, daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt istiyor

Birleşmiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce "Hayatım tehlikede" diyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum'un yaşadığını henüz kanıtlamadığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada, Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden kanıt talep edildiği ancak alınmadığı belirtildi.

OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'deki toplantıda "Yaşadığına dair bir kanıt istiyoruz ancak alamadık. Üst düzey yetkililerle, BM BAE Temsilcisiyle toplantı planlamaya çalıştık. Misyon, prensipte bu talepleri kabul etti ancak bir tarih belirtilmedi" dedi.