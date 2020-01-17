BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) Aralık ayı başından beri İdlib vilayetinden yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını açıkladı. BM, çoğu kadın ve çocuk olan bu kişilerin Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmaya çalıştığını belirtti.

Söz konusu bilgileri kamuoyuyla paylaşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle bölgedeki Suriyeliler için şartların giderek zorlaştığı ifade edildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin sözcülerinden David Swanson, Reuters'a yaptığı açıklamada, İdlib'de hâlihazırda "vahim" olan insani durumun, son göç dalgasıyla daha da ağırlaştığını söyledi.

BM yetkilileri, son dönemde İdlib'den kaçan 350 bin kişi dışında, daha önce de çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmak için kaçan yaklaşık 400 bin kişi olduğunu hatırlattı.



İdlib'de 11 Ocak 2020'deki bir hava saldırısının ardından çekilen fotoğraf



Muhaliflerin kontrolündeki İdlib konusunda Rusya ve Türkiye arasında varılan ateşkes, 12 Ocak itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti. Ancak Rus jetleri ve rejim güçlerinin bu tarihten iki gün sonra İdlib'e yönelik bombadırmanlarına yeniden başladığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının yapıldığı 9 Ocak'tan beri bölgede askeri uçuş yapılmadığını belirterek İdlib'de sivillerin bombalandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.