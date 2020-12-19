Blu TV'den yılbaşında büyük sürpriz!

Türkiye’nin yerli video platformu BluTV’nin yılbaşı gecesini üyeleriyle buluşturacağı ilk sürpriz BKM’nin yapımcılığını yaptığı stand-up, kahkaha, müzik ve komediyi bir araya getiren Ata Demirer Gazinosu olacak.

BluTV, pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için eğlenceyle dolu bir program hazırlıyor.



Bütün yıl üyelerine sunduğu dizi, film, belgesel ve özel yapımlarıyla evde kalınan günlerin keyifle geçmesini sağlayan platform, yılbaşı özel içerikleriyle 2020’nin son gününde de üyelerini unutmuyor.

BluTV’nin yılbaşı özel içeriklerinin ilki, ünlü komedyen Ata Demirer’in hem şarkılar söylediği hem de şakalarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattığı; 5 sezondur kapalı gişe oynayan programı Ata Demirer Gazinosu olacak.



Üyelerine evde geçirilebilecek en eğlenceli yılbaşı gecesini vadeden BluTV, Ata Demirer Gazinosu ve daha birçok sürpriziyle 31 Aralık’ta evlerinize konuk olmaya hazırlanıyor.