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Bilim / Teknoloji

'Bloodborne PC'ye gelecek' iddiası

05 Haziran 2020 11:46

PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan Bloodborne'nun PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkacağı iddia edildi.

Webtekno'nun haberine göre; FromSoftware tarafından PS4'e özel olarak geliştirilen Bloodborne, konsolun en sevilen oyunları arasında yer alıyor. Ancak yeni söylentiler, PS4'e özel olan Bloodborne'un yakında PC oyuncularına sunulabileceğini öne sürüyor.

Son dönemde Quantic Dream, PS4 özel oyunları Detroit Become Human, Heavy Rain ve Beyond Two Souls'u PC'ye taşıyarak büyük yankı uyandırmıştı.

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