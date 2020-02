Blockchain Fest 18-19 Eylül'de İstanbul'da

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Finansal girişim platformu KOOP, 18-19 Eylül’de ikincisini düzenleyeceği ve alanında uzman yerli ve yabancı profesyonellerin katılacağı Blockchain Fest’te sektörde yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirilecek.

Blockchain, bitcoin, dijtal para ve kripto varlıklar son yıllarda gündemin üst sıralarında yer alıyor. Blockchain uygulamaları, bankacılıktan tedarik zincirine, telif haklarından sözleşme yönetimine, veri güvenliğinden nesnelerin internetine, sigortacılıktan sermaye piyasalarına ve daha birçok sektöre kadar geniş bir alanda fark yaratıyor.

KOOP, Blockchain Fest ile iş yapma süreçlerini ve bir dizi sektörü dönüştüren bu teknolojilerin değerlendirilmesine, blockchain geliştirme platformlarının ve blockchain bazlı ürünlerin katılımcılara aktarılmasına olanak sağlayacak.

14 ülkeden konuşmacı katılacak

Etkinliğe, Türkiye haricinde; İngiltere, İsviçre, Güney Afrika, ABD, Almanya, Polonya, İrlanda, Rusya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Malta ve İspanya’dan 50’ye yakın aşkın konuşmacı katılacak.

Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek Blockchain Fest’in sponsorları arasında Akbank, FarmaTrust, GOBABA, KPMG Türkiye, Oracle, Xtremcoin ve Yapı Kredi yer alıyor. Etkinlikte KOOP tarafından bir süredir geliştirilmekte olan OneBlock Programı’nın da lansmanı yapılacak.

Programda her düzeyde blockchain eğitiminden startup geliştirme fabrikasına, hackathon’lardan, Blockchain as a Service platformuna ve kurumsal çözümlere kadar birçok alt başlık bulunuyor.

KOOP inovasyonu destekleyerek ekosisteme katkı sağlıyor

KOOP’un kurucu ortağı Demet Zübeyiroğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

\"İnovasyon ve girişim ekosistemine katkı sağlamak, oyuncular arasında etkileşimi artırmak KOOP’un en önemli hedefi. KOOP çatısı altında kurulduğumuz ilk yılda dört adet zirve, yedi yuvarlak masa toplantısı, 10 meetup ve sayısız teknik toplantı gerçekleştirdik.

\"Yurt dışındaki iki önemli merkezde, Singapur ve Londra’da birebir toplantılar ve etkinlik katılımından oluşan turlar yaptık.

\"Erken aşama girişimleri ücretsiz olarak üyeliğe kabul eden KOOP’un üye sayısı 100’ün üzerine çıktı.

\"Ekosistemi ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla uluslararası işbirlikleri ve köprüler kuruyoruz. KOOP İstanbul dışındaki ilk şubesini Romanya’da açıyor.

\"Blockchain’in iyi anlaşılması gereken bir teknoloji olduğunu ve ülkemizdeki inovasyon uygulamaları açısından büyük fırsatlar yarattığını düşünüyoruz.

\"İlk yılında Blockchain Fest’te dünyanın farklı ülkelerinden uygulamacıları ve profesyonelleri ağırlamış ve blockchain projelerinin meraklılarıyla buluşmasını sağlamıştık.

\"Bu kez, blockchain ve kripto varlıklara ilişkin iki günlük ayrıntılı bir zirve yapıyoruz. Hedefimiz kavramsal tartışmaların yanında uygulama fırsatlarının ve projelerinin değerlendirilmesini sağlamak olacak.\"

Ödül olarak Bitcoin dağıtılacak

Blockchain Fest\'18 sponsorlarından XtremCoin’in gerçekleştireceği ödül dağıtımıyla etkinlik katılımcıları Bitcoin kazanma şansına sahip olacak. XtremCoin tarafından dağıtılacak yaklaşık 22,500 lira değerindeki Bitcoin, kazananlar arasında eşit olarak dağıtılacak. Ödül kazanma hakkını elde etmek için etkinlik alanındaki XtremCoin standına uğrayıp hesap açtırmak yeterli olacak. Kazanan katılımcılar hesap kayıt sırasına göre ve şeffaf bir şekilde belirlenecek ve Fest\'in ikinci günü kapanışı sırasında duyurulacak. (Fotoğraflı)