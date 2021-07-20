Bitcoin bir aydan sonra ilk kez 30 bin doların altında

Uzun süredir dalgalı seyreden Bitcoin, yüzde 6 değer kaybederek bir aydan sonra ilk kez 30 bin doların altına geriledi.

Bitcoin 29.722 dolar seviyesinden işlem görürken, kripto para borsasının en büyük ikinci para birimi Ethereum ise yüzde 8'e yakın değer kaybıyla 1752 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Binance coin (BNB) ise yüzde 12'lik değer kaybıyla 264 dolar seviyesinde.

Söz konusu düşüşte ise küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşler ve Çinli regülatörlerin son dönemde kripto para işlemlerine getirdikleri yasaklar etkili oldu.

Kripto para borsasında anlık olarak diğer işlemlerde ise; ripple yüzde 9 değer kaybıyla 0,53 dolardan, litecoin yüzde 11 değer kaybıyla 105 dolardan işlem görüyor. ADA ise yüzde 10 değer kaybıyla 1,06 dolar seviyesinde.