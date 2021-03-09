Birol Güven, Rasim Öztekin'in son mesajını paylaştı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven Twitter hesabından, Rasim Öztekin’in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine mesaj gönderdiğini açıkladı.

Güven Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. Güven, Rasim Öztekin'in mesajını da paylaştı:

"Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... 'Seksenler'de de kullanılabilir."

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