Birleşme törenlerinde entegrasyon vurgusu



Almanya Cumhubaşkanı Joachim Gauck, Frankfurt'ta Almanya'nın birleşmesinin 25. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada mülteci sorununa değindi.

Gauck, mültecilerin entegrasyonu konusunun Almanya için birleşmeden daha büyük bir görev oluşturacağını kaydetti.

Aynı dil, ortak kültür ve tarihe sahip Doğu ve Batı Almanlar arasındakinden daha büyük bir mesafenin aşılması gerektiğini kaydeden Gauck, sabırlı olunmasını istedi.

Joachim Gauck, konuşmasında, “1990'da olduğu gibi bizi, nesilleri meşgul edecek bir zorluk bekliyor. Ancak o dönemkinden farklı olarak şimdi birbirine ait olmayanların kaynaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı, mültecilerden de entegrasyon konusunda çaba göstermelerini talep etti: “Değerlerimizden ödün verilemez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlüğü kabul edemeyiz“ dedi.

Merkel: AB önemli bir testle karşı karşıya

Mülteci sorunu, kasım ayında görevinin 10'uncu yılına girecek olan Başbakan Angela Merkel'ın da gündemindeydi.

Sığınmacı krizinin AB için önemli bir test olduğunu vurgulayan Merkel, “25 yıl ileride, mülteci konusunda büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Şimdi de Almanlar bu sorunu tek başına değil Avrupa ile birlikte çözebilecek. Dünyanın geri kalanıyla yükün eşit dağılımı sayesinde” şeklinde konuştu.

Berlin'de konserler

Birleşmeyi anma törenleri Berlin'de de yapılacak. Brandenburg Kapısı'nın önündeki alanda şarkıcı Lena ve rock grubu Revolverheld konser verecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise Meclis Başkanı Norbert Lammert bir konuşma yapacak. Ayrıca hava fişek gösterisi yapılması da planlanıyor.