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Ekonomi

Bireysel emeklilikte yeni dönem

Bireysel emeklilik sistemi 1 Ocak 2013'ten itibaren değişiyor...

09 Kasım 2012 15:25

Bireysel emeklilik sistemine katılanlara yeni yıldan itibaren devlet katkısı geliyor. Sisteme para yatıranlar, tutarın yüzde 25'i kadar devlet katkısı alacak. Ancak bu paranın tamamı ancak emekli olunca alınabilecek.

Bireysel emeklilik sistemi 1 Ocak 2013'ten itibaren değişiyor.

Meclis'in geçen yasama döneminde çıkarılan bireysel emeklilik yasasının uygulama yönetmeliği de tamamlandı.

Yeni yıldan itibaren sisteme yatırılan paranın yüzde 25'i kadar devlet katkısı olacak. Her ay 100 lira ödeyenlere, 25 lira da devlet desteği gelecek.

Ancak devlet katkısı, aylık 222 lirayı, yılda da 2 bin 264 lirayı geçmeyecek. Bu tutar, her yıl asgari ücret ölçüsünde artırılacak.

 

Sistemde en az 3 yıl kalınmalı

 

Devlet katkısından yararlanmak için bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalmak gerekiyor.
Üç yıldan önce sistemden ayrılanlar, devlet katkısı hesabından para alamayacak.

10 yıl sonra çıkan paranın yüzde 60'ını alacak 

3 yıldan sonra çıkanlar, devlet katkısının yüzde 15'ini, 6 yıldan sonra çıkanlar yüzde 35'ini, 10 yıldan sonra çıkanlar ise yüzde 60'ını alabilecek.

 

Paranın tamamı ancak 56 yalında

 

Hesapta biriken devlet katkısının tamamı, sadece 56 yaşını doldurup emekli olunması halinde alınabilecek.

 

İsteyen toplu para alabilecek

 

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olanlara ödeme için farklı seçenekler var. İsteyen parasını toplu olarak alabilecek, isteyen de aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyodlarda olmak üzere maaş gibi bir programlı ödeme sistemi belirleyebilecek.

 

Sisteme daha önce girenleri de kapsıyor

 

1 Ocak 2013'ten önce sisteme dahil olanlar da yeni hükümlerden yararlanabilecek. (Ahmet Ergen/ntvmsnbc.com)

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