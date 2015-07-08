Bir yıl sonra Gazze



İsrail'in 8 Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği operasyonun bilançosu ağır oldu. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2 bin 100'den fazla Filistinli, 6 İsrailli sivil ve 67 İsrailli asker saldırılarda hayatını kaybetti. Yaklaşık 485 bin kişi, yani Gazzelilerin dörtte biri de evini terk etmek zorunda kaldı, 12 binden fazla konut da yerle bir oldu. Savaş sonrası Gazze'den 100 bin kişi göç etti.

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze'de insani durum her geçen gün kötüleşiyor. Savaştan sonra yeniden imar çalışmalarının yapılmadığı kente söz verilen uluslararası yardımların çeyreğinin bile gelmediği belirtiliyor. Yardım ekipleri, Gazze'de tek bir binanın bile onarılmadığını aktarıyor.

Mali kaynak sıkıntısı karşısında Gazzelilerin durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çeken BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) da tasarruf önlemleri nedeniyle çalışmalarını bu yıl sonuna kadar sürdürebileceklerini açıkladı. Kuruluş, yardım çalışmalarının durmasının 1 milyon 800 bin Gazzeli için bir 'felaket' olacağını belirtiyor. Nüfusun yüzde 80'inin uluslararası yardımlara bağımlu olduğu kentte, işsizlik oranı da yüzde 43'ü buluyor. Bu dünya genelindeki en yüksek işsizlik oranı.

Kayıp nesil uyarısı

Gazze'deki savaştan en çok etkilenen çocuklar oldu. Refah kentindeki 'SOS' adlı çocuk köyünün yöneticisi Samy Ajjour, kayıp bir nesil olabileceği uyarısında bulunarak her en kişiden dördünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını kaydetti. "Su, elektrik, gıda ve ilaç yok denecek kadar az" diye konuşan Ajjour, bundan en büyük zararı çocukların gördüğünü, ayrıca çocukların sıklıkla şiddet ve suistimal kurbanı olduğunu söyledi.

'Save the Children' adlı çocuklara yardım kuruluşunun araştırmasına göre de Gazzeli çocukların büyük bir çoğunluğu stres bozukluğu yaşıyor. Araştırmada, çocukların yüzde 75'inin geceleri kabus gördüğünü, yüzde 75'inin de geceleri yatağını düzenli olarak ıslattığını da ortaya çıkardı.

Örgütün verilerine göre Gazze'deki savaş sırasında 551 çocuk öldü, 3 bin 436 çocuk yaralandı ve tahminlere göre bin 500 çocuk da ebeveynini kaybetti.

Savaşın başlangıcı

Gazze'deki savaş, Batı Şeria'da radikal İslamcılar tarafından kaçırılan üç İsrailli gencin ölü bulunmasının ardından patlak vermişti. Her iki taraf da birbirini savaş suçu işlemekle itham ediyor.

Bu yılın başında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Filistin Özerk Yönetimi, ilk şikayetini Gazze savaşıyla ilgili olarak İsrail aleyhine yapmıştı. Daha sonra BM İnsan Hakları Konseyi'nin hazırladığı raporda ise savaş sırasında her iki tarafın da savaş suçu işlediğine dair kanıtlar olduğu belirtilmişti.