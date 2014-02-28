Bir milyar dolar ne kadar yer kaplıyor?

Milyon dolarlık yolsuzluk ve rüşvet iddialarının, evlerde, ayakkabı kutularında saklanan milyon dolar haberlerinin gündeme damgasını vurduğu Türkiye’de “kaç doların ne kadar yer tuttuğu”nu kestirmeye, gözünün önüne getirmeye çalışanlar var. Genellikle Türk lirası banknotlarından hareket edilerek kaç doların ne kadar yer tutacağı üstüne tahminler yapılmaya çalışa da en büyük dolar kupürünün 100 dolar olduğu gerçeğini gözardı ediliyor. Her ne kadar bin dolarlık banknotlar olsa da bunlar sadece bankalararası işlemlerde kullanılıyor ve Amerikan Merkez Bankası “kalpazanlığı önlemek amacıyla 100 dolardan büyük kupür basmama” ilkesinde ısrar ediyor.

Amerikanın ekonomik grafikler yayınlamasıyla ünlü "Demonocracy-info" sitesi video ve grafiklerle yüz dolardan bir milyar dolara kadar pekçok meblanın ne kadar yer kapladığını aktardı. İşte "Demo-Ocrasy-info” sitesine yer alan o görseller:

1 Milyar Dolar ile neler yapılabilir?

- 1 milyar dolar yani 2.2 milyar lira, 400 lira burs alan 5 milyon 461 bin 250 öğrencinin bursuna denk geliyor.

- 2 milyon 582 bin 151 asgari ücretlinin maaşına eşit.

- 55 F-16 savaş uçağı, 4 tane de savaş gemisi alınabiliyor.

İşte o grafikler ve video:

100 Dolar

10.000 Dolar

Bİr Milyon Dolar

Yüz Milyon Dolar

Bir Milyar Dolar