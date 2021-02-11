Bir kadın cinayeti daha: Şule Yıldırım, çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü!

Hatay’da 38 yaşındaki Şule Yıldırım, çocuklarının gözleri önünde kocası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Şule Yıldırım ile dini nikâhlı eşi Ercan Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Y. eline aldığı bıçakla, çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladıktan sonra boğazını kesti.

Çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları içeri girdiğinde Şule Yıldırım’ı yerde kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içinde yatan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşinin boğazını kestikten sonra kaçmaya çalışan E.Y. çevredekilerin de yardımı ile gözaltına alındı. (İHA)

Emine Bulut da çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü

Emine Bulut da 18 Ağustos 2019 günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada, kızının gözü önünde boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Emine Bulut’un yaralı halde kafeden çıkarılırken "Ben ölmek istemiyorum’ sözleri ile kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı video, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.. Varan’a, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.