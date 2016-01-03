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Dünya
Deutsche Welle

Bir günlük belediye başkanı öldürüldü

Meksika’nın Temixco kenti belediye başkanı Gisela Mota, göreve başlamasından bir gün sonra öldürüldü.

03 Ocak 2016 19:04

Silahlı bir grup, Temixco kenti belediye başkanı Gisela Mota'nın evini kurşun yağmuruna tuttu.

Kentin bağlı olduğu Morelos eyaletinin güvenlik yetkilisi Jesus Alberto Capella, olay sonrası
saldırganlardan ikisinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, diğer üçünün de tutuklandığını söyledi.

Capella, saldırganların bulundukları araçtan federal polise ve askerlere de ateş açtığını kaydetti.

Morelos Valisi Graco Ramirez, herhangi bir uyuşturucu karteli ya da çetesinin adını anmadan olayı
organize bir suç olarak nitelendirdi.

Meksika'da kasaba ve kentleri kontrol altına almaya çalışan karteller sık sık yerel yetkilileri ve
belediye başkanlarını hedef olarak seçiyor.

Demokratik Devrim Partisi üyesi olan Gisela Mota, yeni yılın ilk günü göreve başlamıştı. Görevde
sadece bir gün kaldıktan sonra öldürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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