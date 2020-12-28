'Yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçen yıl, 'yılın hekimi' seçilen, belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden alan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

Geçen yıl yılın hekimi seçilen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.