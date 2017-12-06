İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde tedavi gören 8 yaşındaki lösemi hastası kızının yanında refakatçi olarak kalmasına izin verilmediğini söyleyen Eşref Avras, gerekçe olarak “erkek olmasının” gösterildiğini söyledi.

Twitter hesabından kızı Asmin Sterk Avras’ın fotoğrafını paylaşan baba Avras, “Bu benim kızım.. Lösemi hastası ve tedavi görüyor.. Bulunduğum Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yatıyor. Bir baba olarak kızıma refakat edemiyorum. Erkekler kalamaz diyorlar. Hukukçu arkadaşlar lütfen yardımcı olur musunuz” ifadelerini kullandı.