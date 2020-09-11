Bir avukat, cübbesini Devlet Bahçeli'nin elinden giydi!

Avukat Çağrı Can Pak, avukatlık cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ellerinden giydi.

Avukat Çağrı Can Pak, avukatlık cübbesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ellerinden giydiği anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Pak, yaptığı paylaşımda, “Avukatlık Mesleği cübbemi bugünleri görmemi sağlayan Liderimden giydim. Yolunuza canım feda…” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda da kuruluş başvurusu yapılan Ankara 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, "Ankara 2 Nolu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi sayın Av.Aydın Akpınar Bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık." ifadesini kullamıştı.

Öte yandan avukatlığın siyasallaşacağı eleştirileri ve tepkilere rağmen hayata geçen çoklu baro düzenlemesi doğrultusunda İstanbul ve Ankara'da ikinci baroları kurmak için başvuru yapıldı. Ancak iki numaralı barolar, kuruluş için gereken 2 bin imzayı henüz toplayamadı.