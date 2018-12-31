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Bingöl'de jandarmadan köy ziyareti

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi

31 Aralık 2018 15:07

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Bingöl Valiliği tarafından uygulanan proje kapsamında, jandarma ekipleri köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ilçesine bağlı Erler ve Kozlu köyleri ile Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünü ziyaret etti. Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak\'ın da katıldığı ziyarette, sağlık ekipleri tarafından köylüler sağlık taramasından geçirildi. Ziyarette ekipler köylülerle sohbet etti, çocuklara kırtasiye malzemesi ve kitap hediye etti.

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