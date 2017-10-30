Bingöl balının tescili için çalışma başlattıldı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kentteki balın bir marka haline getirilmesi için yapacakları çalışmalar kapsamda Bingöl balını tescil edeceklerini söyledi.

Kentteki gazetecilerle Ilıcalar\'daki termal tesislerinde bir araya gelerek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bingöl Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak, 2016 yılında Türkiye’deki 42 üniversite arasından pilot olarak seçilen 5 üniversiteden biri olduklarını söyledi. Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında çalışma başlattıklarını belirten Rektör Prof.Dr. Çapak, şöyle dedi:

\"Üniversitemizin pilot üniversite seçilmesi sonrasında Bingöl’deki paydaşlarımız ve diğer ilgili kurumlarla istişare toplantıları yaptık. Bu toplantılardan arıcılık ve arı ürünleri ile endemik bitkiler başlığı ön plana çıktı. Projelerimizin daha hızlı ve daha düzenli bir şekilde devam edebilmesi için Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi\'ni kurduk.\"

Bingöl balının bir marka haline gelmesi için başlattıkları çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Rektör Prof.Dr. Çapak, şöyle konuştu:

\"Bal ve bal ürünleri denildiği zaman aklımıza Bingöl gelecek. Proje isim olarak dar görülse de tüm üniversiteyi kapsıyor. Üniversite içerisinde birçok fakültemiz ve bölümümüz bu projenin içerisinde aktif bir şekilde çalışacak. Her paydaş kendi üzerine düşeni yapacak. Uygulanacak projeler ilimize, bölgemize ve üniversitemize katkı sağlayacak ve üniversitemizi daha modern bir hale getirecektir. Bingöl balının kalitesi ile ilgili söylenenleri, artık bilimsel bir temele dayandırıp, bunu markalaştırmış olacağız. Bingöl balına ait bir barkod sistemi uygulayıp hangi balın kalitesinin nasıl olduğunu göstermiş olacağız. Uygulanacak projeler arasında arı ve arı ürünlerinin geliştirilmesi, bal üretim kapasitesinin arttırılması, arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması, arı hastalıklarının tespiti ve bunlara dair mücadele, bölgeye uygun arı kovanı ve peteklerin geliştirilmesi, arı turizminin geliştirilmesi gibi projeler yer almaktadır.\"

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