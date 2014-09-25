T24 LogoT24 Logo
Dünya

Binbaşı Mansouri, IŞİD'in kâbusu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın savaş pilotu olan Binbaşı Mariam Al Mansouri, IŞİD'e karşı düzenlenen hava operasyonunda görev alıyor

25 Eylül 2014 21:35

Binbaşı Mariam Al Mansouri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın savaş pilotu. Aynı zamanda IŞİD karşıtı hava operasyonlarında oldukça önemli bir pozisyona sahip. Savaştığı alanlardaki başarılarının yanı sıra Mariam Al Mansouri'yi en ilginç yapan şey IŞİD militanlarının ondan kaçması.

Milliyet'in haberine göre, F-16 pilotu Mariam Al Mansouri Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne 2007 yılında katıldı.

35 yaşındaki Mansouri ABD'nin Arap ülkeleriyle birlikte Suriye'deki IŞİD güçlerine karşı başlattığı operasyonlarda önemli bir role sahip. Filo komutanı olarak görev yapan Mariam Al Mansouri Rakka, Halep ve İdlib yakınlarındaki IŞİD hedeflerine yönelik saldırılarda görev yapıyor.

Bunun dışında onu daha da ilginç kılan özelliği IŞİD militanlarının ondan köşe bucak kaçması. Çünkü IŞİD üyeleri bir kadın tarafından öldürüldükleri sayede şehit sayılmayacaklarına inanıyorlar.

 

ETİKETLER

mariam al mansouriışididlibhava kuvvetleri f16

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24