Binbaşı Mansouri, IŞİD'in kâbusu oldu

Binbaşı Mariam Al Mansouri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kadın savaş pilotu. Aynı zamanda IŞİD karşıtı hava operasyonlarında oldukça önemli bir pozisyona sahip. Savaştığı alanlardaki başarılarının yanı sıra Mariam Al Mansouri'yi en ilginç yapan şey IŞİD militanlarının ondan kaçması.

Milliyet'in haberine göre, F-16 pilotu Mariam Al Mansouri Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne 2007 yılında katıldı.

35 yaşındaki Mansouri ABD'nin Arap ülkeleriyle birlikte Suriye'deki IŞİD güçlerine karşı başlattığı operasyonlarda önemli bir role sahip. Filo komutanı olarak görev yapan Mariam Al Mansouri Rakka, Halep ve İdlib yakınlarındaki IŞİD hedeflerine yönelik saldırılarda görev yapıyor.

Bunun dışında onu daha da ilginç kılan özelliği IŞİD militanlarının ondan köşe bucak kaçması. Çünkü IŞİD üyeleri bir kadın tarafından öldürüldükleri sayede şehit sayılmayacaklarına inanıyorlar.