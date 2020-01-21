El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.

Vakıftan açıklama

Öte yandan Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti adına Kurucu Başkan Mustafa Özel imzasıyla vakıf tarafından yayınlanan kamuoyu açıklamasında, “Daha önce 19.12.2019 tarihinde YÖK Genel Kurulu kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimi hami üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti. Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada durum, ‘keyfi tutum olarak’ nitelendi: “Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir. Vakıf kurumunu ve ruhunu oluşturan ve yaşatan, her yaş ve kuşaktan gönüllüler ve vakıf-insanlardır. Bilim ve Sanat Vakfı her hal ve şartta yaşamaya devam edecektir.”

Birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın verdiği seminerlerle birçok kişi tarafından “Açık Üniversite” olarak nitelendirilen Bilim ve Sanat Vakfı’nın seminerlerinden bir dönem ağırlıkla, başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite eğitimi göremeyenler faydalandı. Araştırma merkezleri kuran vakıf çeşitli alanlarda yayınlar da yapıyordu.

Vakıf tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin tahsisinin durdurulması sonrası, üniversitenin bankalarla kredi ilişkisi bozulmuş, devam eden süreçte üniversite yönetimi garantör üniversite sıfatıyla Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti.

Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulan BSV, öğrencilere burs ve seminerler veriyordu. Birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın verdiği seminerlerle birçok kişi tarafından “Açık Üniversite” olarak nitelendirilen Bilim ve Sanat Vakfı’nın seminerlerinden bir dönem ağırlıkla, başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite eğitimi göremeyenler faydalandı.

Birçok araştırma merkezi kuran vakıf çeşitli alanlarda yayınlar da yapıyordu.

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin tahsisinin durdurulması sonrası üniversitenin bankalarla kredi ilişkisi bozulmuş devam eden süreçte üniversite yönetimi garantör üniversite sıfatıyla Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti