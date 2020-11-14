Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Ağır vakaların sayısı artıyor, kısıtlamalar gelebilir

Yeni tip Koronavirüs hasta sayısında artışın sürmesi durumunda kısıtlamaların gelebileceğini, bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal’da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Bulaş arttıkça test kiti ihtiyacının daha da artacağını belirten Özlü, "Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa" ifadelerini kullandı.

"Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" diyen Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" açıklamasında bulundu.