Bilim Kurulu üyesi Prof. Okyay yanıtladı: İstanbul salgında 'çok yüksek riskli' iller arasına girdi mi, 'risk haritası' ne zaman güncellenecek?

Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat-5 Mart haftasını kapsayan aralıkta 100 bin kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dağılımını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayılarının arttığı görüldü. 100 bin kişi başına vaka sayısı 111,57 olan İstanbul'un, risk haritasına göre kırmızı kategoriye girip girmeyeceği sosyal medyada merak konusu olurken; T24'ün ulaştığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasının henüz açıklamadığını, değerlendirmenin yalnızca vakaya bağlı olmaması gerektiğini düşündüğü ve haritanın bir sonraki hafta güncellenmesini beklediğini belirtti. Risk haritasındaki değişimin yapılan test sayısı ve test pozitiflikleri ile de ilgili olduğunu söyleyen Okyay, "Sağlık Bakanlığı'nın renkleri belirlerken uyguladığı parametreleri açıklayacağını düşünüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısının güncel halini paylaştı. Buna göre İstanbul'da geçen hafta 89,9 olan 100 bin kişi başına vaka sayısının 111,57'ye yükseldiği görüldü. Geçen hafta paylaşılan ve illere göre Koronavirüs kısıtlamalarını belirleyen risk haritasında turuncu (yüksek riskli) kategoride olan İstanbul'un kırmızı (çok yüksek riskli) kategoriye girip girmeyeceği merak konusu oldu.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

"Değişimle ilgili 14. günü beklemek doğru olur"

T24'ün ulaştığı Bilim Kurulu Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasının kriterlerini açıklamadığını, değerlendirmenin yalnızca yeni vaka sayısına bağlı olmaması gerektiğini düşündüğü söyledi. Değişimin en azından yapılan test sayısı ve test pozitiflikleri ile birlikte değerlendirmenin önemli olduğunu belirten Okyay, "Değişimle ilgili 14. günü beklemek de doğru olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın bu risk yaklaşımının dünyada da benzer şekilde uygulandığını ve aslında salgını daha bilgiye dayalı yönetmenin de yolu olduğunu belirten Okyay, şeffaflık nedeniyle, riskin herkesçe bilineceği ve birlikte karşılanmasını sağlayacağını söyledi.

"Günlük 200 bin test sayısına ulaşmalıyız"

Test sayısının önemine vurgu yapan Okyay, "Günlük 200 bin test sayısına ulaşmalıyız. Bu yalnızca birkaç hafta oldu, 180 bin testin yapıldığı haftalar da oldu" dedi. Okyay, "İnsanlara, yerel yöneticilere bu hafta çok iş düşecek" derken, illere göre test sayılarının kontrol edilmesi gerektiğini, risk kategorisinin artmaması için bazı illerde test sayısının azaltılabileceğini söyledi.



Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta 81 il için yayımladığı risk haritası





"Uşak toplumsal bağışıklığa yaklaştı"

'Uşak'ta vaka sayısının az olmasının nedenlerini' de sorduğumuz Okyay, "Uşak'ta kümelenme dediğimiz olayın olduğunu düşünüyorum. İş yerlerinde bulaştı ve ailelere taşındı. Bazı dönemlerde vaka sayısı çok yüksekti. Şu an Uşak'ta aşılama oranları da yüksek, 65 yaş üstü aşı ile ve çalışan nüfus da doğal bağışıklık ile korunmuşsa, önlemleri sürdürmeleri halinde risk haritasında mavi renkte kalabilirler. Bu da hepimizi çok mutlu ve motive eder" açıklamasında bulundu.

Vaka sayılarının artışının devam etmesi halinde iller arası seyahat yasakları gelebileceğini de belirten Okyay, "Vaka artışının devam ettiği durumda seyahat kısıtlaması getirilmezse, virüsün yayılmaması için ülke geneli kısıtlamalara gitmek gerekebilir. Bu nedenle, bir kez daha hepimizin sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Özellikle okullarımızın açık kalması için toplumda bulaşı ve vakaları azaltmalıyız. Üstelik çok temel ve uygulanabilir önlemlerle" şeklinde konuştu.