Bilim insanlarının glifosat isyanı



AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'e hitaben bir açık mektup kaleme alan 96 bilim insanı ve araştırmacı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ni (EFSA) eleştirdi.

EFSA, bir süre önce yayınladığı bir raporda, "yabani otla mücadelede kullanılan glifosatın kanser yapmasının pek muhtemel olmadığını" açıklamıştı. 25 farklı ülkeden uzmanın imza koyduğu açık mektupta Almanya'nın Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) de eleştirildi. Açık mektupta, "BfR'nin analizi ve EFSA'nın buna dayalı hatalı değerlendirmesi dikkate alınmamalıdır" çağrısına yer verildi.

Hangi rapor daha inandırıcı ve saydam?

EFSA tarafından yapılan değerlendirmenin "kısmen bilimsel açıdan kabul edilemez ve yanıltıcı" olduğu vurgulandı. Ayrıca sonuçların mevcut verilerle karşılanmadığı ve açık ve saydam yollardan elde edilmediği belirtildi. Buna karşılık Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) raporunun açık arayla daha inandırıcı, bağımsız ve saydam olduğu vurgulandı. IARC raporunda glifosatın "insanlar için kanser yapma riski taşıdığı" görüşü dile getirilmişti.

Açık mektubu imzalayan 96 kişi arasında çok sayıda tanınmış bilim insanı bulunuyor. İmzacı bilim insanları Alman Araştırmalar Konseyi (DFG), Alman Kanser Araştırmaları Merkezi (DKFZ) ve ABD, Avustralya ve Japonya'da görev yapıyor. Bilim insanları, görev yaptıkları kurumları değil kendi görüşlerini temsil ettiklerini vurguluyor.

AB Komisyonu karar alacak

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte glifosat kullanımına ilişkin kararını yakında vermesi bekleniyor. Kararın olumlu olması halinde glifosat kullanımına 10 yıllık bir süre daha izin verilecek. Önümüzdeki günlerde önce Avrupa Parlamentosu'nun çevre komisyonu tartışacak. 3 ve 4 Aralık'ta AB Komisyonu üye ülkelerin temsilcileriyle konuyu ele alacak.

Milyarlarca euro dönüyor

Her yıl milyarlarca euroluk bir satış hacmi olan glifosat Monsanto, Syngenta ve Bayer gibi holdingler ya da yan kuruluşları tarafından üretiliyor. Üretici şirketlere göre glifosat kullanımı insan sağlığı açısından sorun oluşturmuyor.