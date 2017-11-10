Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan besini açıkladı

ABD'li bilim insanlarına göre, çörek mantarının düzenli olarak tüketilmesi gençliği uzatıyor, çünkü içinde yaşlanmayı yavaşlatan iki antioksidan var.

Pensilvanya Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan habere göre bilim insanları, mantarlarda çok miktarda ergotionein ve glutation antioksidanların bulunduğunu tespit etti. Bu maddeler, oksidasyon reaksiyonları sırasında serbest radikallerin –eşleşmemiş elektronları olan oksijen atomların– hücrelere verdiği hasarlar gibi oksidatif stresin olumsuz etkisini nötralize etmeye yardımcı oluyor.

Pensilvanya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Beelman, “Hiç şüphesiz mantarlar bu iki antioksidana sahip” dedi.

Sputnik'in haberine göre bilim insanları, ergotionein ve glutation antioksidanların en fazla çörek mantarında bulunduğunu tespit etti.

Ayrıca termik işlemlerin mantarlardaki antioksidan oranını etkilemediği ifade edildi. Beelman, “Ergotionein yüksek sıcaklıklara çok dayanıklı” dedi.