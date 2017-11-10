T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatan besini açıkladı

Çörek mantarının içinde yaşlanmayı yavaşlatan iki antioksidan olduğu belirtildi

10 Kasım 2017 13:32

ABD'li bilim insanlarına göre, çörek mantarının düzenli olarak tüketilmesi gençliği uzatıyor, çünkü içinde yaşlanmayı yavaşlatan iki antioksidan var.

Pensilvanya Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan habere göre bilim insanları, mantarlarda çok miktarda ergotionein ve glutation antioksidanların bulunduğunu tespit etti. Bu maddeler, oksidasyon reaksiyonları sırasında serbest radikallerin –eşleşmemiş elektronları olan oksijen atomların– hücrelere verdiği hasarlar gibi oksidatif stresin olumsuz etkisini nötralize etmeye yardımcı oluyor.

Pensilvanya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Beelman, “Hiç şüphesiz mantarlar bu iki antioksidana sahip” dedi.

Sputnik'in haberine göre bilim insanları, ergotionein ve glutation antioksidanların en fazla çörek mantarında bulunduğunu tespit etti.

Ayrıca termik işlemlerin mantarlardaki antioksidan oranını etkilemediği ifade edildi. Beelman, “Ergotionein yüksek sıcaklıklara çok dayanıklı” dedi.

ETİKETLER

çörek mantarıbilim insanlarıyaşlanmakABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24