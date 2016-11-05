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Spor

Bilerek gol yiyen kaleciye futboldan 1 yıl men

Asya Futbol Federasyonu, görüntüleri izledikten sonra kasıtlı gol yemekten kaleci Jang Paek Ho'ya ceza verdi

05 Kasım 2016 13:39

U16 Asya Şampiyonası'nda Özbekistan kalecisi Jasurbek Umrzakov'un uzun degajında Kuzey Kore kalecisi Jang Paek Ho hatalı bir gol yemiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Asya Futbol Federasyonu, internette milyonlarca kez izlenen gol ile ilgili inceleme başlattı ve Kuzey Koreli Jang Paek Ho'ya 1 yıl men cezası verdi.

Zira Kuzey Kore maçı 3-1 kaybettiği takdirde diğer grupta ikinci olan ve turnuvanın favorisi olarak gösterilen Irak ile eşleşmeyecekti.

Maçın 3-1 Özbekistan galibiyetiyle bitmesi ve Kuzey Kore kalecisinin hatalı gol yemesi Asya Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. Kaleci Jang Paek Ho "kasıtlı gol yemekten" 1 yıl süreyle men cezası aldı.

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Asya Futbol FederasyonuKuzey KoreJang Paek Ho

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