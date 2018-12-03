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Politika

Bilecik'te CHP eğilim yoklaması yaptı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 4 kişi için eğilim yoklaması yapıldı

03 Aralık 2018 00:14

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te CHP\'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 4 kişi için eğilim yoklaması yapıldı. Yoklamada en çok oyu Semih Şahin aldı.
CHP İl Teşkilatı, Bilecik\'te belediye başkanlığına aday adaylıklarını açıklayan Semih Şahin, Seyfi Özgen, Hüseyin Korkman ve İsmail Cinoğlu için eğilim yoklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün de izlediği eğilim yoklamasında 598 partili oy kullandı. Semih Şahin 384, Seyfi Özgen 121, Hüseyin Korkman 57 ve İsmail Cinoğlu 35 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

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