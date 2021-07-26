Bilal Çiloğlu son olimpiyat şampiyonuna yenildi

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono'ya yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla karşılaştı.

Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi ve madalya umudu kalmadı. Bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemeyen milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.