Biden yönetimi İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışını onayladı

ABD'de Biden yönetimi, İsrail'e 735 milyon dolar değerinde silah satışını onayladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ABD içinde de Demokrat Parti'nin ilerici kanadından sesler yükselirken satışın ardından tepkinin büyüyeceği belirtildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Capitol kaynaklı üç kişi, Kongre'nin İsrail'e silah satışıyla ilgili 5 Mayıs'ta bilgilendirildiğini söyledi. 735 dolarlık hassas güdümlü silah satışında çoğunlukla JDAMS olarak bilinen doğrudan taarruz mühimmatı bulunuyor.

İsrail, Gazze hava saldırılarında sivilleri vurmaktan kaçınmak için hassas güdümlü mühimmat kullandığını savunuyor ve Hamas'ı askeri altyapısını yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine kurarak sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla ve sivil can kayıplarına neden olmakla suçluyor.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde bir sözcü, Kongre'nin söz konuşu ticari anlaşmadan 5 Mayıs'ta bilgilendirildiğini doğruladı. Ancak Dış İlişkiler Komitesi'nden bazı isimlerin satıştan hafta sonu haberdar olduğu belirtildi. Komitede çalışan bir Demokrat Partili danışman "Bu silah satışını yakaladığımız için şanslıyız. Dış İlişkiler Komitesi'nde sıfır şeffaflık var ve bunun gibi hassas anlaşmalar incelenmeden onaylanıyor" dedi.