BEYMEN Club'dan yılbaşına özel koleksiyon

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN Club, yılbaşı için özel kapsül koleksiyon tasarladı.

BEYMEN tarafından yapılan açıklamada; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde BEYMEN Club tasarım ekibi tarafından tasarlanan koleksiyonun, kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\" \'Love\' nakışlarının öne çıktığı koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve battaniyelere, farklı boylardaki sevimli ayıcıklara kadar tüm ürün gruplarına yayılıyor. Koleksiyondaki ürünler, ay ve yıldız şeklindeki broşlar ile zenginleştiriliyor. Ay ve yıldız şeklindeki kumaş yılbaşı ağaç süsleri ise 29 TL’den başlayan fiyatlarıyla koleksiyondaki diğer hediye alternatifleri arasında yer alıyor.\"

\"HER YAŞ GRUBUNA UYGUN\"

\"BEYMEN Club, 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonu da kadın ve erkekler için yılbaşına yönelik pek çok hediye seçeneği sunuyor. Kar taneleriyle süslü kazaklardan rengarenk sıcacık battaniyelere, ikonik kaz logolu kupa, karaf ve mumlardan çantalara, şık cüzdan ve fular setlerinden sezonun gözde aksesuarı atkı ve berelere, polar montlardan kareli gömleklere kadar her yaş grubuna ve her stile uygun hediye seçenekleri yer alıyor.\"