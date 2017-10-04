T24 LogoT24 Logo
Gündem

'BEYMEN Club Stil Günleri' başlıyor

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - BEYMEN Club, 2017 Sonbahar Kış sezonuna özel 'BEYMEN Club Stil Günleri' ile modaseverleri tarzlarını keşfediyor

04 Ekim 2017 19:56

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - BEYMEN Club, 2017 Sonbahar Kış sezonuna özel \'BEYMEN Club Stil Günleri\' ile modaseverleri tarzlarını keşfediyor.  BEYMEN Club Tasarım Ekibi’nin katılımıyla düzenlenecek olan \'BEYMEN Club Stil Günleri\', 6 Ekim – 17 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te gerçekleşecek.

Etkinliğe katılan modaseverler, BEYMEN Club’ın şehir dışına yapılan kaçamaklar, uzun haftasonları, yeni yolculukların ve deneyimlerin yarattığı heyecandan ilham alan 2017- 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonu ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzlarıyla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak.

\'BEYMEN Club Stil Günleri\' takvimi ise şöyle:

İstanbul; 6 Ekim Cuma Beymen Club Akasya, 7 Ekim Cumartesi Beymen Club Erenköy, 12 Ekim Perşembe Beymen Club Zorlu Center, 14 Ekim  Cumartesi Beymen Club Aquaflorya, 14 Ekim  Cumartesi Beymen Club Akbatı, 4 Kasım Cumartesi Beymen Club Galeria, 17 Kasım Cuma Beymen Club Erenköy. Ankara; 13 Ekim Cuma Beymen Club Ankara Panora, 28 Ekim Cumartesi Beymen Club Armada, 28 Ekim Cumartesi Beymen Club Cepa. İzmir; 21 Ekim Cumartesi Beymen Club İzmir Alsancak, 21 Ekim Cumartesi Beymen Club İzmir Mavibahçe. Gaziantep; 27 Ekim Cuma Beymen Club Gaziantep Sankopark , Bursa; 3 Kasım Cuma Beymen Club Korupark.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHABEYMEN ClubSonbahar KışClub Stil GünleriClub Tasarım EkibininEkimKasımAnkaraBursaGaziantepteEtkinliğeBEYMEN ClubınSonbaharKışEkim Cuma Beymen Club AkasyaEkim Cumartesi Beymen Club ErenköyEkim Perşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24