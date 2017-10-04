'BEYMEN Club Stil Günleri' başlıyor

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - BEYMEN Club, 2017 Sonbahar Kış sezonuna özel \'BEYMEN Club Stil Günleri\' ile modaseverleri tarzlarını keşfediyor. BEYMEN Club Tasarım Ekibi’nin katılımıyla düzenlenecek olan \'BEYMEN Club Stil Günleri\', 6 Ekim – 17 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te gerçekleşecek.

Etkinliğe katılan modaseverler, BEYMEN Club’ın şehir dışına yapılan kaçamaklar, uzun haftasonları, yeni yolculukların ve deneyimlerin yarattığı heyecandan ilham alan 2017- 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonu ve yeni sezon trendleri hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzlarıyla ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak.

\'BEYMEN Club Stil Günleri\' takvimi ise şöyle:

İstanbul; 6 Ekim Cuma Beymen Club Akasya, 7 Ekim Cumartesi Beymen Club Erenköy, 12 Ekim Perşembe Beymen Club Zorlu Center, 14 Ekim Cumartesi Beymen Club Aquaflorya, 14 Ekim Cumartesi Beymen Club Akbatı, 4 Kasım Cumartesi Beymen Club Galeria, 17 Kasım Cuma Beymen Club Erenköy. Ankara; 13 Ekim Cuma Beymen Club Ankara Panora, 28 Ekim Cumartesi Beymen Club Armada, 28 Ekim Cumartesi Beymen Club Cepa. İzmir; 21 Ekim Cumartesi Beymen Club İzmir Alsancak, 21 Ekim Cumartesi Beymen Club İzmir Mavibahçe. Gaziantep; 27 Ekim Cuma Beymen Club Gaziantep Sankopark , Bursa; 3 Kasım Cuma Beymen Club Korupark.