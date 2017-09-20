Beykoz Çayır Festivali başlıyor

İSTANBUL,(DHA)- BEYKOZ Belediyesi Geleneksel Çayır Festivali başlıyor. Renkli etkinliklere sahne olacak festival Beykozlulara kardeşliğin, birlik ve beraberliğin coşkusunu yaşatacak.

Beykozluları birlik ve dayanışma duygularıyla bir araya getiren Beykoz Çayır Festivali yöre derneklerinin katılımıyla birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacak.Festivalde ilçedeki 18 yöre derneği Tarihi Beykoz Çayırı’nda hemşehrileriyle buluşacak, halk danslarını, geleneklerini ve el sanatlarını tanıtacak.

SİMGE VE MUSTAFA KESER KONSER VERECEK

Beykoz Çayır Festivali kapsamında, maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlenemeyen çiftler rüya gibi bir törenle dünya evine girecek, sünnet çocukları için eğlenceli bir şölen hazırlanacak. 645 çocuğun sünnet merasiminin olacağı, 19 çiftin ise çeyizleri hediye edilerek nikâhlarının kıyılacağı festivalde Simge ve Mustafa Keser konser verecek. Beykoz’un sosyal kültürel zenginliğinin yer alacağı festivalde, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’dan Trakya’ya kadar 18 farklı yöre derneği de kendilerine ayrılan gecelerde geleneksel eğlence ve kültürlerini sergileyecek. Ayrıca ilçe sakinlerine yönelik Tarihi Beykoz Çayırı’nın çevresinde kurulacak stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, satışı ve sunumu yapılacak.

Beykoz Çayırı Festivali programı şu şekilde:



\"21 Eylül Perşembe: Beykoz Bayburtlular Derneği – Beykoz Gümüşhaneliler Derneği

22 Eylül Cuma: Beykozlu Doğu Karadenizliler Derneği – Beykozlu Trabzonlular Derneği – Beykoz Rizeliler Derneği

23 Eylül Cumartesi: Toplu Sünnet Şöleni

24 Eylül Pazar: Toplu Nikah Şöleni

25 Eylül Pazartesi: Beykoz Erzurumlular Derneği – Beykoz Sivaslılar Derneği

26 Eylül Salı: Beykozlu Ordulular Derneği – Beykoz Çankırılılar Derneği

27 Eylül Çarşamba: Beykoz Kastamonulular Derneği – Beykoz Sinoplular Derneği

28 Eylül Perşembe: Batum Havalisi Yardımlaşma Derneği – Beykoz Artvinliler Derneği

29 Eylül Cuma: Beykozlu Giresunlular Derneği

30 Eylül Cumartesi: Kars Ardahan Iğdır İlleri Derneği – Ardahanlılar Derneği

01 Ekim Pazar: Beykoz Samsunlular Derneği – Beykoz Tokatlılar Derneği\"

21 Eylül Perşembe günü başlayacak olan festival 1 Ekim\'e kadar sürecek.

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