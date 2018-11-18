Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa

ABD'nin Suudi Arabistan'a karşı izlediği politikaların belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Kirsten Fontenrose istifa etti. Fontenrose Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğü'nü yürütüyordu ve ABD'nin Kaşıkçı yaptırımlarının belirlenmesinde aktif bir rol oynuyordu.

New York Times'ın haberine göre Fontenrose cuma akşamı istifa etti. Aynı habere göre Fontenrose'un istifası Trump hükümetinde Kaşıkçı cinayeti konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşandığını gösteriyor

Fontenrose'nin, Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Suud El-Kahtani'nin ABD'nin hazırladığı yaptırım listesine eklenmesinde çok önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fontenrose de henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.