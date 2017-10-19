Beyaz perdenin kalbi, Antalya'da atacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BEYAZ perdenin kalbi, 21-27 Ekim tarihlerinde, 54\'üncü Uluslararası Film Festivali ile Antalya\'da atacak. Antalya, Türk sinemasının yıldızlarının yanı sıra Gérard Depardieu, Lindsay Lohan, Christopher Walken ve Juliette Lewis gibi isimlere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 54\'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali, 21 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortejle başlayacak. Cam Piramit önünden saat 15.00\'te başlayacak kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi\'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi\'nde son bulacak. Korteje, Türk sinemasının yanı sıra dünyaca tanınan bazı yıldızlar da katılacak.

5.7 kilometrelik kortejde 20 klasik otomobil, 2 kortej TIR\'ı, 2 gezi otobüsü ve 4 festival temalı, özel tasarımlı araç yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, 2 saat süresince Antalya\'da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi\'ne geçecek. Kırmızı halıdan yürüyerek, geçecek olan yıldızlar, \'Onur Ödülleri\' törenine katılacak.

4 İSİM ONURLANDIRILACAK

Onur Ödülleri, bu yıl 4 isme verilecek. Açılış töreninde sahiplerini bulacak ödüller, 30 yıldır sinema ve televizyon dünyasına önemli eserler kazandıran ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav\'a, Türk sinemasının bir dönem \'vamp kadını\' olarak bilinen ve bugüne kadar 367 filmde rol almış usta oyuncu Suzan Avcı\'ya, 1973 yılında \'Sinema Güzeli\' seçilmesiyle başladığı kariyerini 90\'ın üzerinde filmle taçlandıran usta oyuncu Necla Nazır\'a ve beyaz perdenin emektar ismi Erkan Aktaş\'a verilecek.

İLK FİLM \'BIRAKMA BENİ\'

Festivalin ilk filmi, \'Bırakma Beni\' olacak. Galası yapılacak film, AKM Aspendos Salonu\'nda, saat 22.15\'te gösterilecek. Bu sene ulusal kategorinin kaldırılmasıyla sadece uluslararası kategoride devam edecek festivalde 8\'i yabancı, 2\'si yerli toplam 10 sinema filmi ödül kovalayacak. Türkiye\'den Andaç Haznedaroğlu\'nun \'Misafir\' ile Ender Özkahraman\'ın yönettiği \'Zor Bir Karar\' filmleri yarışmada boy gösterecek.

ÜNLÜ YÖNETMENLER ANTALYA\'DA

Uluslararası Antalya Film Festivali, dünya sinemasının ustalarını da bir araya getirecek. Festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri, Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak. Saraybosnalı Aida Begic, Meksikalı Michel Franko, Fransız Michel Hazanavicius ve Çinli yönetmen Vivian Qu filmleriyle Antalya\'da olacak.

Festival kapsamında, Cam Piramit\'in bulunduğu alanda \'Festival Vadisi\' oluşturuldu. Bu yıl, önceki yılların aksine yarışma filmleri, vadide oluşturulan 1000 kişilik açık hava sinemasında gösterilecek. Festival kapsamında, yaklaşık 100 film sinemaseverle buluşacak.

54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında beyaz perdenin yıldız isimleri, kente gelecek. Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Antalya\'ya konuk olacak isimler arasında yer alıyor. Ünlü yıldızlar arasında; \'Juliette and the Licks\' grubunun solisti ve birçok sinema filminde de rol alan Amerikalı aktrist Juliette Lewis, 70\'lerde başlayan kariyerine 80\'lerde gençlerin idolü olarak devam eden \'Akademi\' ve \'SAG\' ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, kariyerine çocuk model olarak başlayan ve 1998 yılında henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan \'Parent Trap\'ta oynayan Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan ile Oscar\'a aday gösterilen \'Altın Küre\' ödülü sahibi Fransız oyuncu Gérard Depardieu gibi isimler de var. Festival, 27 Ekim\'de Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi\'ndeki kapanış töreniyle sona erecek. Kapanış gecesinde ödüller, sahiplerini bulacak.

TARTIŞMALARLA BAŞLADI

Festival tarihinde eksik olmayan tartışmalar, bu yıl da baş gösterdi. Festival komitesi, bu yıl radikal bir karar alarak, daha önce ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen festivali, güçleri birleştirmek adına sadece uluslararası dalda devam ettirme kararı aldı. Komitenin bu kararı, Türk sinemasının bazı yönetmen, yapımcı ve oyuncularından tepki aldı. Ulusal kategorinin, Türk sinemasının geleceği için devam ettirilmesini isteyen sanatçılar, bu taleplerine cevap alamayınca alternatif bir yarışma düzenledi.

\'ULUSAL YARIŞMA\' İSTANBUL\'DA

Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin tarihleriyle parallelik gösteren ve \'Ulusal Yarışma\' adı verilen bu yeni etkinliğin düzenleyicileri arasında tanıdık isimler yer aldı. İstanbul Beyoğlu Sineması\'nda, 20-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek yarışmanın jürisinde Kadir İnanır, Sevin Okyay, Hülya Uçansu, Nihal Yalçın ve Tayfun Pirselimoğlu gibi isimler yer alıyor.

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