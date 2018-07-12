Beşiktaş'ta yüzleri güldüren gelişme

Beşiktaş'ın Avusturya kampı çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı kafileye Slovakya kampına götürülmeyen Alvaro Negredo da katıldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ta ikinci etap çalışmaları Avusturya'da başladı. Slovakya kampında takımla birlikte yer almayan ve siyah beyazlıların gelecek sezon planlamasında olmayan Alvaro Negredo kafile ile birlikte kampa katıldı.

İspanyol golcü Negredo için bireysel çalışma programı uygularken genç kaleci Ersin Destanoğlu ile şut çalışması gerçekleştirdi.

Kapma dahil edilmeyen Veli Kavlak ise istanbul'da çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in teknik heyetine katılan Guti Hernandez ve İlhan Mansız da Beşiktaş'ın ilk antrenmanında yer aldılar.

Domagoj Vida ise Dünya Kupası'nda sergilediği performansla ve Hırvatistan'ın finale çıkmasıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Başkan Fikret Orman'ın kupa finalini yerinde izlemesi bekleniyor.

Diğer taraftan Beşiktaş sezonun ilk ciddi hazırlık maçına saat 18:00'de Shaktar Donetsk karşısında çıkacak.