Beşiktaş'ta derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: \"Bundan daha iyisi olamazdı\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: \"Türkiye\'nin bir numarası olduğunuzu gösterdiniz\"

Orman\'dan primlere yüzde 100 zam!

Beşiktaş\'ta hedef, Leipzig maçını da kazanarak 1.5 milyon Euro\'yu kasaya koymak

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Galatasaray\'ı 3-0 mağlup eden ve rakibi ile arasındaki puan farkını 3\'e indiren Beşiktaş\'ta büyük bir sevinç yaşanıyor.

Galatasaray maçının ardından soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti doyasıya kutlarken, \"Şampiyon Beşiktaş\" tezahüratları yaptı.

Beşiktaşlı futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada teknik direktör Şenol Güneş de soyunma odasına giriş yaptı. Tüm oyuncularını tebrik eden Güneş, daha sonra oyuncularıyla bir konuşma yaptı.

GÜNEŞ: \"SİZİ ELEŞTİRENLERE NASIL BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİNİZ\"

Güneş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Hepinizle gurur duyuyorum. En ufak bir şeyde bile sizi eleştirenlere ne olduğunuzu gösterdiniz. Nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Müthiş oynadınız. Mükemmeldiniz. Bundan daha iyisi olamazdı. Bravo size. Kutluyorum. Bir kez daha söyleyeyim: Hepinizle gurur duyuyorum.\"

ORMAN: \"SİZ BİZİ SEVİNDİRDİNİZ, BİZ DE SİZİ SEVİNDİRELİM\"

Şenol Güneş\'in konuşmasının ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da soyunma odasına geldi. Tüm oyuncuları tek tek tebrik eden başkan Orman, oyuncularına, \"Türkiye\'nin bir numarası olduğunuzu gösterdiniz. Camia olarak sizlerle gurur duyuyoruz\" dedi. \"Siz bizi sevindirdiniz, biz de sizi sevindirelim\" diyen Orman, oyunculara ve teknik heyete müjdeyi verdi. 20 bin lira olarak belirlenen derbi galibiyetinin primi 40 bin liraya çıkarıldı.

Daha sonra tüm takım otobüse binerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nin yolunu tuttu. Siyah-beyazlı oyuncular yolculuk sırasında da tezahüratlarla galibiyeti kutladı.

CENK\'E JUVENTUS KANCASI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayı, Juventus kulubünün bir temsilcisinin de takip ettiği öğrenildi. Daha önce adı İngiliz kulüpleriyle anılan Cenk Tosun için bu kez de İtalyanların devreye girdiği ve Juventus kulübünün Cenk için bir girişimde bulunabileceği belirtildi.

LEIPZIG MAÇINDA HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş\'ta Galatasaray galibiyetinin ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde oynanacak Leipzig maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım gruptan lider olarak çıkmayı garantilese de bu maç öncesi hedef yine galibiyet olarak belirlendi. UEFA, Şampiyonlar Ligi\'nde galibiyet alan takımlara 1.5 milyon Euro bonus veriyor. Kara Kartal\'ın hedefi, bu bonusu da kazanmak. Ancak teknik direktör Şenol Güneş\'in bu maçta bazı oyuncuları dinlendirmesi ve daha çok yedek bekleyen oyuncuları sahaya sürmesi bekleniyor.