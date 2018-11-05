Beşiktaşlı basketbolculardan maaş boykotu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Sompo Japan\'da oyuncular maaşlarını alamadığı gerekçesiyle bugün antrenmanı boykot etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 5 maçta 3 galibiyeti bulanan ve son hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece\'yi deplasmanda 79-69 mağlup eden Beşiktaş\'ta oyuncular içerde birikmiş alacaklarını alamadıkları nedeniyle bugün sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmana çıkmadı.

Takımda bulunan yabancı oyuncuların bir kısmına alacaklarının belli bir bölümünü ödeyen siyah beyazlı yönetim, diğer sporculara ve kulüp personeline yaklaşık 3 aydır bir ödeme gerçekleştirmedi. Maaşlarını alamayan sporcular sabah saatlerinde Akatlar Spor Kompleksi\'ne gelerek koç Dusko Ivanovic ile bir toplantı gerçekleştirdi ve antrenmana çıkmadan salondan ayrıldılar.

