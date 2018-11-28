Beşiktaş'ın Sarpsborg 08 maçı kadrosu açıklandı

Sakatlıkları devam eden Pepe, Medel, Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül takım yer almadı

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı\'nda oynanacak ve saat 23.00\'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner\'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Beşiktaş, bugün saat 11:30\'da özel uçakla Oslo\'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21:30\'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00\'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in belirlediği Sarpsborg maçı kadrosunda yer alan 19 futbolcu şöyle;

\"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz\"