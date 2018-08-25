Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor 

Babel ve Negredo, Antalyaspor karşısında sahada

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında sahasında Antalyaspor\'u konuk edecek. Yarın saat 21:45\'te Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya\'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı ile bu sezon 8\'inci resmi maçına çıkacak. 26 Temmuz\'da UEFA Avrupa Ligi 2\'nci eleme turu ile resmi maçlara başlayan siyah-beyazlılar, 30 günde 5\'i Avrupa olmak üzere 7 resmi maç oynadı. Avrupa Ligi elemelerinde Faroe Adaları\'ndan B36 Torshavn ve Avusturya takımı LASK Linz ile 4 maç oynayan Beşiktaş, 5\'inci Avrupa maçında 2 gün önce Sırbistan\'da Partizan ile karşı karşıya geldi. Ligde ise Akhisar ve Erzurumspor ile karşılaşan Şenol Güneş\'in öğrencilerinin bu periyottaki 8\'inci maçı yarın akşam Antalyaspor olacak.

BABEL VE NEGREDO ANTALYASPOR KARŞISINDA SAHADA

Teknik direktör Şenol Güneş Antalyaspor karşısında yine rotasyonlu bir kadro ile sahada olacak. Sezona iyi başlayan ancak Erzurumspor maçında sakatlanıp son dakikaları da sakat tamamlayan Jeremain Lens\'in henüz antrenmanlara çıkmadığı için yarın akşam sahada olmayacağı bildirildi.

Partizan maçının 11\'inden 3-4 oyuncu değiştirmesi beklenen Güneş\'in sakatlığı geçen Babel ve cezası sebebiyle Sırbistan\'a götürülmeyen Negredo\'ya da ilk 11\'de forma vermesi bekleniyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra maç içinde yaşadığı sakatlıktan dolayı hemen hastaneye götürülüp kontrol edilen Pepe\'nin durumuna bu akşam karar verilecek. Pepe\'nin oynaması halinde defans hattını değiştirmeyecek olan Güneş, geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano\'dan oluşturacak. Pepe\'nin forma giyememesi durumunda ise Vida\'nın yanında Enzo Roco görev yapacak.

Orta ikiliyi yine Medel ve Necip\'ten oluşturması beklenen tecrübeli teknik adamın hücum hattı Quaresma, Tolgay ve Babel\'den oluşurken santrfor bölgesinde Negredo maça başlayacak isim olacak.

Beşiktaş\'ın yarın akşamki muhtemel 11şöyle:

Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Pepe(Roco), Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Tolgay, Babel, Negredo.

