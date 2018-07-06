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Spor

Beşiktaş'ın idmanına yağmur engeli!

Ali DANAŞ - SAMORİN / DHA Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş'ın akşam antrenmanı, şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kaldı

06 Temmuz 2018 00:01

Ali DANAŞ - SAMORİN / DHA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş\'ın akşam antrenmanı, şiddetli yağmur nedeniyle yarıda kaldı.
Siyah-beyazlılar, konakladığı otelin sahasında yaptığı günün ikinci idmanı ile çalışmalarını sürdürdü. Ancak idman sırasında şiddetli yağmur başladı. Daha sonra yağmurluklarını giyen oyuncular, yağmurun şiddetini artırmasının ardından idmanı yarıda bırakarak otele girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Futbolcuların yağmur altında çalışması
- Oyuncuların yağmurlukla görüntüsü
- Şiddetli rüzgar sonrası oyuncuların idman sahasından ayrılması
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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