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Spor

Beşiktaş'ın B planı için Lucas Paqueta iddiası

Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak isteyen Beşiktaş'ın B planı da ortaya çıkmaya başladı

09 Aralık 2017 18:45

Talisca\'nın bonservisini Benfica\'dan almak isteyen Beşiktaş\'ın B planı da ortaya çıkmaya başladı.

ALİ DANAŞ- İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Benfica\'nın satın alma bedelini 25 milyon Euro olarak belirlediği Anderson Talisca için \'Bu paraları veremeyiz,gerekirse 1 yıl bekler bedava alırız\' açıklamasını yaparak Brezilyalı oyuncu için stratejilerini açıklamıştı. Ancak Talisca\'dan mutlaka para kazanmak isteyen Benfica\'nın 25 milyon Euro\'luk satın alma bedelinde henüz indirime gitmemesi önümüzdeki süreçte iki kulüp arasında çok çetin pazarlıkların yaşanacağı anlamına geliyor.
Başkan Fikret Orman ise Talisca\'nın olmaması ihtimaline karşı alternatif planlarını hazırlamış durumda.Geçtiğmiz aylarda Altyapı ve Scout Sorumlu Yöneticisi Metin Albayrak ile Brezilya seferine çıkan Orman\'ın izlediği isimler gün geçtikçe ortaya çıkıyor.Bu isimlerden birinin de Flamengo\'nun 20 yaşındaki 10 numarası Lucas Paqueta olduğu iddia edildi.2020 yılına kadar Flamengo ile sözleşmesi bulunan Paqueta\'nın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.Başkan Orman\'ın Brezilya seferi sırasında Flamengo\'lu yöneticilerle Paqueta için görüştüğü ve olası transferde Beşiktaş\'a öncelik tanınması için söz aldığı bildirildi.Beşiktaş\'ın Talisca\'nın bonservisini almaması durumunda Paqueta\'yı transfer ederek 10 numara açığını kapatacağı ve aynı zamanda geleceğe dönük bir yatırım yapacağı, oyuncu ile ilgili gelen bilgiler arasında.
Bu sezon 25 maçta görev alan Brezilyalı genç oyun kurucu 2 gol 1 asistlik performans gösterirken Brezilya U-21 Milli Takımının formasını da 8 kez giydi ve 1 gol attı. Lucas Paqute ile ilgili transfer haberleri de Brezilya basınına da düşmeye başladı ve Fox Sport Brezilya, genç oyuncunun taliplileri arasında sadece Beşiktaş\'ın değil Fenerbahçe\'nin de olduğu haberine yer verdi.


 

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