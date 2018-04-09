Beşiktaş'a Quaresma müjdesi!

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamladı. Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek bu haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan da takıma dönecek. Sakat oyunculardan Gökhan Gönül'ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Vagner Love'ın tedavisi ise devam edecek.

Medel ve Tosic'in yüksek formu; Şenol Güneş'in tatlı derdi

Zorlu deplasman öncesi cezalı ve sakat futbolculardan 5'inin dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma açısından son derece rahatlatan bir gelişme.

DHA'da yer alan habere göre; formaya hasret kalan Quaresma sağ kanattaki yerine dönerken, Atiba orta sahaya, Gökhan Gönül sağ beke Adriano sol beke geçecek. Ancak Şenol Güneş'in takıma dönecek diğer iki futbolcu olan Oğuzhan ve Tolgay Arslan'ın durumunu nasıl değerlendireceği şimdiden merak edilir hale geldi.

Bunun sebebi ise iki futbolcunun yokluğunda orta sahada görev alan Medel'in ve stoperde oynayan Tosic'in yüksek formu. Normal kadro planında Medel'i stoper mevkiinde oynatan Güneş, Şilili oyuncuyu (Göztepe maçında olduğu gibi) takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre orta sahada da görevlendirebiliyor. Stoper, orta saha, hatta sağ bek fark etmeksizin her mevkide tüm gücünü ve hırsını ortaya koyarak oynayan Medel'in bu formu kuşkusuz ki Oğuzhan, Tolgay ve Tosic üçlüsünü etkileyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Medel'in tekrar stoper oynaması Tosic'in yedek beklemesi anlamına geliyor. Ancak Tosic'in de müthiş formu, Göztepe maçında gol atmış olması ve Pepe ile sağladığı uyum Şenol Güneş'i karar verme konusunda bir hayli zorlayacak. Bu durumda tecrübeli teknik adamın Akhisarspor karşısında Tolgay ve Oğuzhan'ın ikisini birden yedek kulübesinde oturtup Medel'i Atiba ile beraber orta sahada oynatması hiç te sürpriz sayılmayacak bir tercih olacak. Atiba-Medel ikilisinin oynaması aynı zamanda stoperde Pepe-Tosic uyumunun da bozulmaması anlamını taşıyor.